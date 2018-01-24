Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Amasya'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:48
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kaza, bu sabaha karşı Amasya- Çorum karayolu üzerinde meydana geldi. Fatih Aksu yönetimindeki 35 AP 9691 plakalı otomobille, Muammer Ergün yönetimindeki 60 BM 575 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazada 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza yerine, ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüleri Fatih Aksu ve Muammer Ergün, iki otomobilde yolculuk eden Hasan Aksu, Melih Naci Ağaoğlu ve Şükriye Ağaoğlu olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:48
  1. amasya
  2. kaza
  3. çprum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor, Samir Nasri'yi gönderiyor
    1. Antalyaspor, Samir Nasri'yi gönderiyor
    2. Rize'de caminin içinden yol geçirdiler!
    3. AK Parti'nin "Erdoğan'a gazilik"..
    4. Türkiye 54.5 milyar metreküp gaz..
    5. Venezuela'da Nicolas Maduro yeniden aday
    6. Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 72..
    7. Kürt aşiretinden Afrin resti!
    8. İlk kez görev aldı! Afrin'deki..
    9. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
    10. Sinop’ta trafik kazası: 1 kişi yaralı
    11. Muharrem İnce'den Kemal..
    12. Güvenlik uzmanı uyardı: Dikkat PKK da..
    13. Havayolu şirketleri kârlarını da uçurdu
    14. Amerika tekelini kıracak füze yakıtı..
    15. Eskişehir'de bylock kullanan avukata..
    16. Land Rover efsanesi sona mı eriyor?
    17. Güvenlik uzmanı Ağar'dan Afrin..
    18. ‘Esnafa stopajda yüzde 15 indirim..
    19. Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu
    20. Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!