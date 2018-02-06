Amasya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi.06 Şubat 2018 Salı 11:24
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 muvazzaf asker, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada operasyon kapsamında bir kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.
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