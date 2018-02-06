THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amasya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye getirildi.

06 Şubat 2018 Salı 11:24
Amasya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 muvazzaf asker, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada operasyon kapsamında bir kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:24
  1. Adliye Sevk
  2. Amasya
  3. FETÖ/PDY
  4. gözaltı
  5. mahrem askeri yapılanması
  6. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...
    1. Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e..
    2. ABD bunu tartışıyor! Martin L. King...
    3. Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!
    4. Hastanede korkunç olay
    5. Doha'yı keşfetmek için 6 neden
    6. CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden..
    7. Bahçeli'nin o sözleri Nevşin Mengü'ye..
    8. 'Mini etek' ablasından şoke eden..
    9. Rütbeli askerlere operasyon
    10. Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!
    11. 'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua..
    12. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:..
    13. Türkiye'den Rusya'ya tepki: Bir an..
    14. Afrin gazisi o anları anlattı: İlk..
    15. Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret
    16. İsrail'e büyük şok! Bakanı ülkeye..
    17. Fatih Terim, Sivas yenilgisi sonrası..
    18. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    19. Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç..
    20. Martin Luther King'in vaazının..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze