Amasya'da FETÖ soruşturması: 5 şüpheli serbest kaldı

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de olduğu şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.