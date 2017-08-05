Amasya'da FETÖ soruşturması: 5 şüpheli serbest kaldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye gönderilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:35
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de olduğu şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.