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Amasya’da festival hazırlıkları başladı

Amasya’da her yıl 12-22 Haziran günleri arasında düzenlenen Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı.

Amasya’da festival hazırlıkları başladı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:29

Amasya Valiliğinde Vali Salih Işık, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile diğer yetkililerin katılımıyla kutlama komitesi toplantısı yapıldı.

Amasya’nın tarihte sayısız medeniyete ev sahipliği yapıp şehzadeler şehri olarak önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Işık, “Amasya Kurtuluş Mücadelesi için de çok önemli bir kilometre taşı olmuş ve Amasya Tamimi ile Milli Mücadele’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehir olmuştur. Bu anlamda her sene coşkuyla kutlanan 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali’nin sene de aynı coşkuyla kutlanması için komite üyelerimizle görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

 
EtiketlerTürkiyeAtatürkTürkiye CumhuriyetiAmasyaCafer ÖzdemirMetin OrbayUlusSalih Işık
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:29
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