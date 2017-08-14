Amasya'da araba park etme kavgasında karı kocayı bıçakladı

Kirazlıdere Mahallesi'nde Ömer (62) ve Şerife Aktürk (60) çifti, evlerinin önünde aracını park etmek isteyen, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi Aktürk çiftini bıçakla yaralayarak kaçtı.



Yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.