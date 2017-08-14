Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amasya'da araba park etme kavgasında karı kocayı bıçakladı

Amasya'da bir kişi, aracını evlerinin önüne park etmesini istemeyen çifti bıçakla yaraladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:14
Amasya'da araba park etme kavgasında karı kocayı bıçakladı

Kirazlıdere Mahallesi'nde Ömer (62) ve Şerife Aktürk (60) çifti, evlerinin önünde aracını park etmek isteyen, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi Aktürk çiftini bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:14
  1. YARALI
  2. park
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur ve emeklinin kulağı bu toplantıda... Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
    1. Memur ve emeklinin kulağı bu..
    2. Amerika'daki gösteriler diğer..
    3. Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon..
    4. Arabistan'la ilgili flaş iddia
    5. Balıkesir'de kayıp adamın kafatası..
    6. TESK Başkanı Palandöken: Turizmde her..
    7. Eren'in annesi konuştu: Oğlum şehit..
    8. Guerra: Beyaz Saray'a geliriz ve orayı..
    9. "Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi..
    10. Asya kıtasının zor günleri! Bilanço..
    11. Kayseri'de et yiyen örümcek korkusu
    12. Roman Neustadter teklifi sahte çıktı
    13. Devletten vatandaşa 4 milyon çeyrek..
    14. PTT tebliğatlarında düzenleme şart!
    15. Eren Bülbül’ün annesi oğlu ile son..
    16. Hakkari'de adım adım teröristlerin..
    17. Atatürk Barajı Türkiye'ye 20 milyar..
    18. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan..
    19. Rus devinden yeni Türkiye adımı!
    20. 40 milyon euroluk dev transfer resmen..
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    Suud Kralı Selman'dan hac talimatı: İran ve Katar dahil tüm hacıların...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...