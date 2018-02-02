THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amasya'da anaokulu öğrencilerinden askerlere ve çocuklara hediye

Amasya'da bir anaokulu ve kreşteki öğrenciler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere termal çorap ve içlik; operasyonda PKK/PYD'li teröristlerden temizlenen Afrin'deki köylerde yaşayan çocuklara ise oyuncak gönderdi.

02 Şubat 2018 Cuma 21:50
Amasya'da anaokulu öğrencilerinden askerlere ve çocuklara hediye

Amasya merkezde eğitim veren bir anaokulu ve kreşin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Soğuk cepheye sıcak hediye' sloganıyla Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerlere termal içlik ve termal çorap, Türk askeri tarafından PKK/PYD'li teröristlerden temizlenen Afrin'deki köylerde yaşayan çocuklara da 'Kardeşim sana oyuncak getirdim' sloganıyla oyuncak gönderdi. Hediyeler, kargo ile Kilis 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderildi.

Anaokulunun kurucu müdürü Burcu Bostancı, "Okulumuzda iki tane sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Askerlerimize moral desteği ve çocuklarımızın ve bizlerin onların yanında olduğumuzun mesajını vermek istedik" dedi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:50
  1. Amasya
  2. PKK/PYD
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekâtı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Deniz Naki açıklaması
    1. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    2. Kanada'da polis, annesinin gözü önünde..
    3. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    4. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    5. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    6. HDP'li vekilden skandal sözler!
    7. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    8. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    9. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    10. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    11. Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey..
    12. Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü
    13. Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan..
    15. Kurtar imzayı attı
    16. Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi..
    17. Burası Ankara... 6 tanesi bu hale geldi
    18. Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci..
    19. Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül..
    20. Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!