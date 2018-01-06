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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Amasya merkezli 3 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:57
Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Amasya merkezli 3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Amasya, Tokat ve Tunceli'de uyuşturucu ticareti yatıkları iddia edilen 10 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde polis ve jandarma tarafından yapılan aramalarda satışa hazır 'fişek' olarak nitelendirilen paketler halinde toplam 18,38 gram esrar maddesi, 3 ses ve gaz fişeği atan tabanca ile 10 gaz fişeği, tek kırma tabir edilen tüfek ve 7.65 çapında tabanca mermileri ele geçirildi.

 



Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:57
  1. Amasya
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
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