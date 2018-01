Amasya İHH’dan Suriye’ye 14 TIR yardım

Amasya İHH Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova, Havza, Erbaa İHH Temsilcilikleri ile müşterek yürüttüğü mazlum Suriye halkına acil kış desteği organizasyonu Aralık ayı başında başladı ve bugüne kadar 14 TIR bağış topladı. Konuya duyarlı STK’lar, parti teşkilatları, işadamları ve halkın gönüllü çaba ve bağışlarıyla oluşturulan yaklaşık 550 bin TL değerinde, toplam 400 ton insani yardım malzemesi yüklü 14 TIR, 14 Ocak 2018 Pazar günü öğlen namazını müteakip yapılan basın açıklamasının ardından dualarla uğurlandı. Yardım TIR’ları planlandığı üzere 15 0cak Pazartesi günü İHH Reyhanlı ve Kilis Koordinasyon Merkezi’ne ulaşarak buradan Suriye’nin İdlib ve Azez ilçesinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren insanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Konvoya katılmak üzere Suluova ilçesinden 2, Taşova ve Erbaa ilçelerinden 1, Havza ilçesinden 2 ile Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçesinden 7 TIR Cumartesi günü yapılan basın açıklamaları ve duaların ardından toplanma merkezi olan Amasya’ya uğurlandı. Merzifon’daki uğurlamaya MHP İl Teşkilatı, Ak Parti İl Teşkilatı ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Konvoya Amasya’dan katılan 2 tırla birlikte oluşan 14 TIR’lık yardım konvoyu, Pazar günü öğlen namazını müteakiben Amasya’da yapılan basın açıklaması ve duanın ardından Hatay Reyhanlı’da bulunan İHH Koordinasyon Merkezi ve İHH Kilis Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Eğitim Bir-Sen Başkanı Kerem Camcı tarafından okunan basın açıklamasının ardından Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül eşliğinde yapılan duanın ardından konvoy Reyhanlı ve Kilis’e gitmek üzere yola çıktı.

Amasya halkından teşkil edilen bağışlara, Hayat-can Derneği, Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Askon, Özgür-Der ve Amasyalı iş adamları katkıda bulunurken, Merzifon halkından teşkil edilen bağışlara MHP İlçe Teşkilatı, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve Merzifonlu iş adamları katkıda bulundular. Bunun yanında Suluova halkı, Erbaa ve Taşova halkı, Havza Ak Parti İlçe Teşkilatı, Havza Eğitim Bir-Sen, Havza Anadolu Gençlik Derneği ve ilçelerde faaliyette bulunan iş adamları yardım tırlarına katkıda bulundular.

Gönderilen bu yardım tırları ile Suriye kıyamının başladığı Mart 2011’den bu güne değin geçen 7 yılda Amasya İHH ile gönderilen yardım tırları sayısı 83’e ulaşmış oldu.

İdlip ve Azez’deki çadırlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz ile Suriye’de bulunan kamplarda yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan diğer Suriyelilerin acil ihtiyaçlarında kullanılacak olan 12 tırlık yardım konvoyunda 370 ton un, 15 ton gıda, 5 ton muhtelif kuru gıda, 1500 adet kadın temizlik paketi, 50 adet hasta bezi, 60 adet sünger yatak, 50 çift ayakkabı, 50 adet mont, 50 adet battaniye 250 adet kazak ve çeşitli kıyafetler bulunmakta.

Yardım tırlarında bulunan 370 ton unun önemli bir kısmı ise, İHH’nın kamplardaki ihtiyaç sahiplerine düzenli dağıttığı ekmeklerin üretildiği ekmek fırınlarında kullanılacak.

Kilis’e gönderilen ve Suriye’nin Azez ilçesine ulaştırılacak olan yardım tırlarına Amasya İHH Başkanı Serdal Benli, Memur-Sen Merzifon İlçe Başkanı ve aynı zamanda İHH Amasya Merzifon Temsilcisi Muhammet Çintaş, MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, Ak Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve beraberindeki heyet Azez’de yardımların ulaştırılmasına refakat ederek çadır kentleri ziyaret edecekler.

Tırların Uğurlanması Esnasında Yapılan Basın Açıklamasının Tam Metni Şöyle;

TÜRKİYE HALKI SURİYE HALKININ YANINDADIR

Mazlum Suriye halkının zalim Esed rejimine karşı Mart 2011’de başlattığı kıyam 7. yılına girmiş durumda. Bu kıyam sürecinde Esed rejimi şebbihaları ile destekçisi Şiaperest İran ve yardakçısı Hizbullah ile emperyalist Rusya’nın insanlık dışı saldırıları ve güya Suriye halkının yanında olduğunu iddia eden ABD ve Avrupa’nın ihanetleri ile işkencelere, tecavüzlere, katliamlara maruz kalan mazlum Suriye halkı şimdiye değin içlerinde binlerce çocuk ve kadınında bulunduğu en az 450 bin kayıp vermiş durumda.

2011’de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani krizin doğmasına sebep oldu. BM verilerine göre 6.1 milyon insan yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 4.8 milyon insan ise başka ülkelere sığındı. Tahminen 1 milyon kişi, kuşatma altındaki bölgelerde yaşıyor ve temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılıyor. Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı Suriye’de savaşın başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu, en az 12 bin insan hapiste öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 bin çocuk hayatını kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye’de yüz binlerce ev yıkıldı; camiler, okullar, hastaneler yerle bir edildi.

Son günlerde Hama’ya yapılan saldırılar nedeniyle siviller çok zor durumda kaldılar. Hava ve kara saldırıları nedeniyle Hama’nın doğusundaki yaklaşık 80 bin kişi İdlib’in kuzeyine doğru göç etti. Binlerce aile yaşadıkları yerleri bırakarak Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi. Saldırıların devam etmesi halinde sayının artacağını tahmin ediyoruz. Sınırın sıfır noktasında çadır kuracak alan neredeyse kalmadı, saldırılar devam ederse durum daha da kötüleşecektir. Şu an aileler ağaç altlarında, yol üzerinde buldukları her yerde barınmaya çalışıyor. Son günlerde artan sağanak nedeniyle yüzlerce ailenin çadırı da sular altında kaldı. İnsanlar bombardımandan kaçarak geldikleri bölgede gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyorlar.

Şam’ın doğusundaki Doğu Guta’nın bazı ilçeleri ile beldeleri ve köyleri, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin 14 Kasım 2017’den bu yana yoğun biçimde süren ve son 10 gündür şiddetlenen hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor. Rusya ve Rejim son iki günde gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta’nın Haresta ve Duma ilçeleri ile Zemelka, Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarına göre, rejim güçlerinin geçen haftaki hava saldırılarında toplamda ise 30 sivil yaşamının yitirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600’den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan bir çoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İHH Amasya Derneği olarak, başta Özgür-Der Amasya Temsilciliği ile Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen ve İlim Yayma cemiyeti olmak üzere Ümmet duyarlılığına sahip STK’lar, Sendikalar ve Belediyelerle beraber, direnişin ilk gününden bu güne kadar geçen 7 yıl içinde mazlum Suriye halkının ve haklı direnişlerinin yanında olduk ve desteğimizi bu güne değin kesintisiz olarak yaptığımız konferanslar, eylemler, basın açıklamaları, fotoğraf sergileri, kermesler gibi etkinliklerle ortaya koyduk.

Suriye halkının haklı kıyamına olan kesintisiz manevi desteğimizin yanında, bu desteğimizi maddi anlamda da ortaya koymak ve Suriye içinde savaş mağduru halkın insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için, Amasya ve İlçelerindeki konuya duyarlı STK’lar, Sendikalar, Belediyeler ve Kurumlar ile Amasya İHH Derneğine bağlı Merzifon, Havza, Erbaa, Taşova, Gümüşhacıköy ve Suluova İlçeleri İHH Temsilcilikleri ve gönüllüleri ile gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonları vasıtasıyla, şu ana kadar 69 tır insani yardım malzemesi ile Suriye halkının yaralarına karınca kararınca merhem olmaya gayret ettik.

Suriye’de gün geçtikçe daha da derinleşen insani krize bir kez daha müdahil olabilmek ve bilhassa İdlip, ve Azez’de çadır kentlerdeki mağdurların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Amasya İHH derneğine bağlı Merzifon İHH Temsilciliğince toplanan 6 tır, Gümüşhacıköy temsilciliğince toplanan 1 tır, Erbaa İHH Temsilciliği ve Taşova İHH Temsilciliğince toplanan 1 tır, Suluova İHH Temsilciliğince toplanan 2 tır ile Havza İhh Temsilciliğince toplana 2 tır ve Amasya Merkezde toplanan 2 tır olmak üzere toplam 14 tır insani yardım malzemesini, İdlib, ve Azez’de acil yardım bekleyenlere ve Suriye’deki kamplarda yaşayan diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere buradan uğurluyoruz.

Yardım tırlarından 12 tanesini Reyhanlı Cilvegözü Sınır kapısından, 2 tanesi ise Kilis Öncüpınar sınır kapısında İHH Suriye Yardımları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Suriye içindeki mağdur halka ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Suriye yardımlarımız, Suriye halkı Esed rejimini devirip kendi özgür iradesiyle yönetimini oluşturup dış yardımlara ihtiyaç duymayacak duruma gelinceye kadar devam edecek olup, Göndermekte olduğumuz bu 14 tır yardım tırı ile, Suriye direnişinin başından bu güne Amasya ve İlçelerden Suriye içindeki mağdur halka bu güne kadar gönderdiğimiz yardım tırı sayısı 83’e ulaşmış durumda. Bu durum Amasya Halkının Maddi Manevi Her Türlü Desteğiyle Suriye Halkının Yanında olduğunu ortaya koyuyor.

Esed rejimi devrilene, Suriye halkı kendi özgür iradesiyle arzuladığı yönetimi kurana ve bizim yardımlarımıza ihtiyaç duymaz hale gelinceye kadar Suriye halkının maddi ve manevi yönden arkasında olmamız, hem kulluğumuzun ve ümmet kardeşliğimizin mutlak bir gereği, hem de Türkiye ve Ümmetin geleceği için hayati bir önem arz etmektedir.

Göndermekte olduğumuz bu yardım tırlarının teşkilinde bizimle beraber yoğun çaba gösteren Özgür-Der Amasya Temsilciliğine, bilhassa özverili çabaları işadamları ve halkı teşvik ederek 7 tır yardım malzemesi toplanmasına vesile olan İHH Merzifon Temsilciliğine, MHP Merzifon İlçe Başkanlığı ve Ak parti Merzifon İlçe Başkanlığına teşekkür ederiz.

Yine beldelerindeki yardım tırlarının teşkilindeki yardımları nedeniyle Taşova ve Erbaa halkına, Gümüşhacıköy halkı, Havza Ak Parti ilçe teşkilatı, Havza Anadolu Gençlik Derneği ve Havza Eğitim Bir-Sen Üyelerine, Suluova Halkına, Amasya merkez Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyelerine, Sağlık-Sen üyelerine ve Hayatcan Derneği, Özgür-Der Amasya Temsilciliği, ve İlim Yayma Cemiyeti, Askon temsilciliği ile duyarlı iş adamları ve tüm halkımıza, İlçe İHH Temsilciliklerimiz ile bu ilçelerdeki duyarlı STK, iş adamı ve halkımıza ve burada isimlerini zikredemediğimiz, maddi manevi katkıları ve dualarıyla bu konvoya katkıda bulunan herkese, bu çabaları ve yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.

Rabbimizden Suriye halkının bir an önce zafere ve feraha erişmesini, Türkiye ve ümmete kurulan kumpasların darmadağın olmasını ve ümmetin önüne yepyeni ufuklar açılmasını, Suriye halkına yapılan yardımların amacına ulaşmasını ve maddi ve manevi katkı sağlayan herkesin Rabbimizin rızasına erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Serdal BENLİ

İHH Amasya Temsilcisi

SURİYE VE TÜM ÜMMET MAZLUMLARI İÇİN YAPILAN DUA

Rabbimiz!

Her şeyin yaratanı, yaşatanı, sahibi, kendisine muhtaç olduğu, hiç kimseye muhtaç olmayan, sınırsız kudret ve yücelik sahibi, şükre ve övgüye ihtiyacı olmayan hamid sadece sensin. Kulluğumuzu, hamdımızı ve ibadetlerimizi kabul buyur.

Bizleri sana şirk koşmadan iman edenlerden, her daim sana hakkıyla şükür, hamd ve kulluk edenlerden, her daim razı olacağın şekilde hayatını tanzim edip yaşayabilenlerden, tüm hayatını salih amel kılabilenlerden eyle.

Rabbimiz!

Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi kıyamet günü hesaba çekmek ve hak ettiği karşılığını vermek için eksiksiz kaydeden ancak sensin.

Burada senin huzurunda ve şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah’tır dedikleri ve İslam için mücadele ettikleri için zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçileri tarafından katliama uğratılan Suriye Müslümanlarına desteğimizi ortaya koymak, senin taraftarlarının safında olduğumuzu ilan etmek ve desteğimizin maddi boyutu olan bu insani yardım malzemelerini yola çıkarmak için toplandık. Bu amelimizi salih, niyetlerimizi halis ve şahitliğimizi kabul eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçilerince yurtlarından çıkartılan, açlık ve yokluğa mahkum edilen, hapishane ve işkencehanelerde acı çektirilen milyonlarca Suriyeli mazluma sabır ve kurtuluş nasip eyle. Onların gaziliklerini kabul ve mübarek eyle, bu amellerini ahiret kurtuluşları için vesile eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimi ile yerli ve yabancı işbirlikçilerince yapılan saldırılar esnasında yakınları şehit edilen ve yaralanan Müslüman kardeşlerimize sabır, sekinet ve tevekkül nasib eyle. Bu dayanılmaz acılara karşı gösterdikleri sabır, metanet ve tevekküllerini ahiret kurtuluşları için vesile eyle.

Rabbimiz!

Zalim Esed rejimince acımasızca katledilen onbinlerce çocuk, kadın ve erkeğin şehitliklerini kabul ve mübarek eyle, onları vaad ettiğin Firdevs cennetleriyle ödüllendir.

Rabbimiz!

Bu soğuk kış günlerinde başta Suriye, Filistin ve Mısır olmak üzere Irak, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan ve başka İslam beldelerinde, işgalci ve işbirlikçi rejimlerin zulümleri, yurtlarından çıkmak zorunda kaldıklarından yada savaş şartlarından dolayı zor şartlarda yaşayan mağdur ve mazlum kardeşlerimize genişlik ve ferahlık nasip eyle. Onların bu zor günlerden kurtulup, kendi vatanlarında İslamı özgürce yaşayabilecekleri güzel günlere kavuşmalarını nasip eyle.

Rabbimiz!

Başta Suriye ve Filistin olmak üzere, Irakta, Mısırda, Kafkasya’da, Doğu Türkistan’da, Arakanda ve dünyanın dört bir yanında, sırf Müslüman oldukları ve Rabbimiz Allah'tır dedikleri, sadece Sana kulluk etmek istedikleri, senin rızanı kazanmak amacıyla dinlerini ve İslam beldelerini korumak uğruna mücadele ettikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm müminlere ve mücahitlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri azim, sabır ve en kısa zamanda açık zaferler nasip eyle.

Rabbimiz!

Ümmetin son kalesi ve ümidi konumuna gelen Türkiye içindeki İslam düşmanı ve batı aşığı işbirlikçilerin hainliğinden ve iç savaş çabalarından; İslam düşmanı esaslı bir kavmiyetçilikle Türkiye’yi içten ve dıştan terör saldırılarıyla zayıflatmaya çalışan PKK/PYD ile İslam adına yaptıklarıyla İslama ve Müslümanlara İslam düşmanlarından daha büyük zararlar veren IŞİD belasına karşı bizlere yardım eyle, bunların tuzaklarını başlarına geçir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında, her daim razı olacağın saflarda kıl. Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi eyle.

Rabbimiz!

Bizleri İslam düşmanlarının ve hainlerin; ırkını, devletini, mezhebini, meşrebini önceleyenlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların yanında ve safında, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut.

Rabbimiz!

Bizlere sadece sana kulluk etmeyi, İslam’ın ve Peygamberimizin izzet ve onuru için mücadele etmeyi, ümmet bilinciyle tüm Müslümanları sahiplenmeyi, daima mazlumların ve mağdurların yanında olmayı nasip eyle. Daima haklıların, mazlumların, Ümmetin, senin yolunda cihat edenlerin yanında durabilme izzetiyle izzetlendir bizleri.

Rabbimiz!

Bizlere dünyada onurlu ve temiz bir hayat, ahirette gerçek kurtuluşa eriştirmek için indirdiğin Kur’anı anlayarak okumak suretiyle, en büyük nimet olan sıratı müstakim üzere yaşayıp ölebilme, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verebilme ve sonsuz cennete kavuşma nimetiyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.