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Amasya güreşlerinin Fatih’i

Amasya Belediyesinin düzenlediği karakucak güreşlerinde Fatih Atlı’yı yenen Fatih Kambur, başpehlivan oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:37
Amasya güreşlerinin Fatih’i

250 sporcunun mücadele ettiği güreşlerin başpehlivanlık finalinde Amasya Hamamözülü güreşçi Fatih Kambur kupayı ve para ödülünü kazanan isim oldu.

12 Haziran Stadyumu’nda eski Kırkpınar Başpehlivanı Atlı ile kısa süren final mücadelesini anlatan Kambur, “Yapmak istediği oyuna karşı kontra atak yaparak galip geldim. Birincilik bana nasip oldu” dedi.

Kırkpınar güreşlerinde baş altında iddialı olduğuna değinen Kambur, “Burada altın kemerli bir isme karşı galip gelmek beni mutlu etti” diye konuştu.

Kürsüye çıkan güreşçilerin madalyalarını Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek verdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:37
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