Amanoslar'daki teröristler oradan besleniyor!

Suriye sınırının en kritik noktasında oluşturulan Hatay ve Kilis kırsalına hakim Amanos Dağları, örgütün Afrin'den ülkeye girdikten sonra saklandığı ve saldırılarını gerçekleştirdiği alan olarak öne çıkıyor.

Afrin, örgütün lojistik ve insan kaynağının önemli ölçüde sağlandığı, yoğun eğitim ve örgütlenme faaliyeti yürütülen bir bölge olarak kendisini gösteriyor.

Son 3 yılda terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden patlayıcı ve silah eğitimi alarak Amanoslar'a gelen terörist sayısı 40'ın üzerine çıkıyor.

Yakalanarak ifade veren veya itirafta bulunan teröristler, Afrin'de eğitim alarak Amanoslara gelen PKK'lı terörist sayısının daha da fazla olabileceğini belirtiyor.

Amanos Dağları'nda örgütün Afrin'den aldığı destek, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerinde de ortaya çıkıyor.

Hatay'da Amanos Dağları kırsalında, üzerindeki M-16 silah ve iki el bombasıyla vatandaşlar tarafından jandarmaya teslim edilen ve yargılama sonucu 29 yıl hapse mahkum edilen terör örgütü PKK/YPG mensubu Reşit Kodaks savunmasında, 2016 yılının şubat ayından itibaren Suriye'nin Afrin bölgesinde örgüte katıldığını belirtti.

Orada hem askeri hem de ideolojik eğitim aldığını itiraf eden sanık, "Örgütte iken 100 dolar maaş veriyorlardı. Örgütte yaşadıklarımı sevmedim, hoşlanmadım. Savaş iyi değildir, pişman oldum. Amanoslar'a 6 kişi ile girdik. Bu 6 kişinin arasından kaçtım. Dörtyol'da teslim oldum." ifadesini kullandı.

Üzerinde bulunan M-16 silah ile iki el bombasının örgüt tarafından kendisine verildiğini belirten Kodaks, örgütte bulunduğu süre içinde hiçbir eyleme katılmadığını öne sürdü.

- Kadın erkek birlikte kaçan teröristler itirafçı oldu

Hatay'da, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Türkiye-Suriye sınır hattında yakalanan ve 4 aylık hamile olduğu belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi 24 yaşındaki Y.B. ise örgüt içinde geçirdiği döneme ilişkin itiraflarda bulundu.

Örgüte 9 yıl önce kendi inisiyatifi dışında katıldığını, ilk dönemlerde örgüt üyelerini sürekli gitmek istediğini ancak kendisine "Artık köyde senin adın "Dağa çıktı diye duyuldu" dediklerini aktaran Y.B, İran ve Irak'ta bir süre bulunduğunu, bu süre içerisinde kendisini ajan zannetmeleri nedeniyle bir buçuk ay tutuklu kaldığını, kaçma girişiminde bulunduğunu ancak yakalandığını anlattı.

Y.B. 2012 yılında örgütün kendisini kadın eğitim kampına götürdüğünü, daha sonra Suriye'ye geçtiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada yanımdaki başka arkadaşlar komutanın telefonunu çaldık, diğer arkadaşlarım bu telefonla ailelerine ulaştılar, onların aileleri para verdikleri için kurtuldular ancak ben aileme ulaşamadığım için oradan kurtulamadım. Beni yakaladılar, 6 ay boyunca tutuklu kaldım sonrasında Afrin'e geldim. Yaklaşık 7 aydır da Afrin'deydim."

Y.B, sınırda birlikte yakalandığı Suriye uyruklu Arif M'nin de bulundukları köyde asayiş görevi yaptığını belirtti.

Arif M. ile kaçmaya karar verdiklerini anlatan Y.B, 11 Ekim 2016'da akşam saatinde sınırı geçip jandarmaya teslim olduğunu ifade etti.

Suriye uyruklu Arif M. ise şunları aktardı:

"Savaş nedeniyle PKK'lılar bizi çok zorladılar. 'Ya asayişe katılacaksınız ya asker olacaksınız ya da PKK'ya katılacaksınız' diyorlardı. Ben asayişi seçtim, askerlere katıldığım takdirde savaşa gideceğimden katılmadım. Y.B. 7 ay önce benim bulunduğum yere geldi ancak biz 2 aydır tanışıyoruz. Örgüt üyeleri beni ve Y.B'yi korkutmuşlardı. 'Türkiye'ye gittiğiniz takdirde sizi keserler, öldürürler' diyorlardı. Y.B. de kendisine bir telefon almamı istedi. Ailesini arayarak böyle bir şey olup olmadığını öğrenecekti. Ben de ona bir telefon aldım. O da abisiyle iletişime geçti, Türkiye'de böyle bir şey olmadığını öğrenince gelme kararı verdik."

- Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son bir yıldır Amanos Dağları'nda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında Osmaniye bölgesinde ele geçirilen sığınak, depo ve toprağa gömülü haldeki bidonlarda da çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye'deki yetkililer de Amanos Dağları'ndaki terör örgütü üyelerinin bölgeye daha önce Irak'tan gelirken, son birkaç yıldır terör örgütünün Suriye'de güçlenmesi ile bu ülkeden gelmeye başladıklarını kaydetti.

Ayrıca son bir yıldır bölgeye gelen teröristlerin ve getirilen mühimmatların özellikle sınıra en yakın yer olan ve şu an PKK'nın hakim olduğu Afrin'den geldiği tespit edildi.