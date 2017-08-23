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Amanoslar'da çatışma çıktı

Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas çıktı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:08
Amanoslar'da çatışma çıktı

Amanos Dağları'ndaki PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. bugün öğle saatlerinde Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalında operasyonda olan güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Kısa süreli temasta, teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra başlattığı çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede sürdürülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.
 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:08
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