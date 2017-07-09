Aman klima faturası çarpmasın!

Türkiye son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Hal böyle olunca klima satışları fırladı ve klima alanlar montaj için bile kuyruklar oluşturdu. Neredeyse evde 7/24 klima çalıştırıyoruz. Ancak biraz serinleyelim derken elektrik faturasını da unutmayalım. Kavurucu yaz sıcaklarında evi serin tutmanın maliyeti 50-150 lira arasında değişiyor.

ELEKTRİK TÜRETİMİNDE REKOR

En düşük klimanın günde 6 saat çalıştırılması bile elektrik faturasını en az 50 lira şişiriyor. Türkiye'nin elektrik tüketimi aşırı sıcak havanın etkisi ve sanayi üretimindeki artışla 3 Temmuz günü tüm zamanların rekorunu kırdı. Hafta başında elektrik tüketimi 927 milyon 875 bin kilovatsaat oldu.

150 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Soğutma kapasitesi en küçük klima 1 ayda günde 6 saat çalıştırınca bunun elektrik faturamıza yansıması yaklaşık 50 lirayı bulurken, ev tipi kullanımlar için en büyük kapasitelerden biri olan 24 bin 000 Btu/h modellerini kullanırsak bu rakam aylık 150 lirayı geçiyor. Ortalama klima fiyatları ise 1500-6000 lira arasında değişiyor.

12 MİLYON EV TİPİ KLİMA KULLANILIYOR

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) verilerine göre; 2016 yılında 800 bin adet klima satışının ardından Türkiye'de 12 milyon kadar ev tipi klima cihazının aktif olarak kullanılıyor. Piyasadaki klima sayısının bu yıl yüzde 3 artması bekleniyor. Akdeniz ülkelerinde ev tipi klimaların kullanımı yüzde 20-50 aralığında iken bu oran ülkemizde henüz yüzde 10 civarında. ÖTV indirimi nedeniyle özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında klima satışları zirveye çıktı.

Geçen yıl 1,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye'deki iklimlendirme sektörünün, yakında devreye alınacak yüksek teknoloji uygulamalarla bu yıl da büyümesi bekleniyor.

EKONOMİK KULLANIM İÇİN AYARA DİKKAT!

Klimanın kullanımı kadar bakımının da önemli olduğunu vurgulayan İSKİD Başkanı Taner Yönet, klima cihazlarından ilk çalıştırıldığındaki veriminin sürekli olarak alınabilmesi için yetkili servisler tarafından periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğine işaret ediyor. Klima üfleme yönü ayarlarının yakın mesafeden insan vücuduna doğrudan temas etmeyecek şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Yönet, şu önerilerde bulunuyor: "Ekonomik kullanım için klima ayarlarında, en yüksek ve en düşük sıcaklıkların seçilmesinden kaçınılmalı. Soğutmada 24-25 ?C'lik, ısıtmada ise 22-23 ?C'lik ayarlar, gerekli konforu sağlamak için yeterlidir. Soğutmada düşürülen her bir derece, elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında arttırır."

DOĞAYA ZARAR VEREN ÜRETİME İTHAL ENGELİ

Taner Yönet, Türkiye'de 2014 yılında yürürlüğe giren Klimalarda Enerji Verimliliği uygulaması ile düşük verimli ve imalat sürecinde doğaya zarar verebilen malzemelerin kullanıldığı klima cihazlarının üretimi ve ithalatının engellendiğini da aktardı. Türkiye'de üretim yapan şirketlerin önümüzdeki dönemde daha çevre dostu ve akıllı teknolojilere yönelmesi beklediğini anlatan Yönet, "Küresel ısınmanın etkileri iklimlendirme pazarını daha da büyütecek ve bu konuda AB bölgesinin üretim üssü durumunda olan ülkemizin alacağı pay da artacak" dedi.

YENİ TREND KLİMALARLA TASARRUF

Son dönemlerde üreticilerin klima kullanıcılarına daha teknolojik ve verimli ürünler sunduğuna dikkat çeken Yönet, yeni trendleri ise şöyle sıraladı: "Sektör çevre duyarlılığı daha yüksek ürün ve malzemelere yönelecek. Bu bağlamda karbon salınımlarının düşürülmesi ve cihazların akıllı sistemler ile bütünleşmiş hale gelmesi de yeni trendler arasında. Bu cihazlar hem son kullanıcının konforu hem de bulut yönetimi ile servis hizmetlerinden önemli kazanımlar sağlıyor."

İdeal sıcaklık 24 uykuda 25-26

Klima kullanımında en uygun iklimlendirme derecesinin uyanıkken 24, uykuda iken 25-26 derece olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Klima kullanımı için ideal sıcaklık seviyesi 24 derece olarak kabul ediliyor. Geceleri ise 25 - 26 derece arasına ayarlamak uyku kalitesi açısından yarar sağlıyor. Sanılanın aksine, sıcaklığı çok düşürmek, örneğin 18 derece olarak ayarlamak sağlıklı bir seçim değil. Dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında çok fazla fark olursa, halk arasında "klima çarpması" olarak bilinen solunum yolları rahatsızlığı oluşabiliyor. Her halükarda, yüksek düzeyde sıcaklık farklı sinüsleri ve solunum yollarını olumsuz anlamda etkiliyor. Özellikle klimanın bulunduğu ortamı sık sık terk ediyor ve vücudunuzu ısı farkına düzenli şekilde maruz bırakıyorsanız, hasta olma ihtimaliniz artıyor. Bu nedenle, klimanın sıcaklığını 24 dereceden daha aşağıya indirmek sağlık açısından doğru bir uygulama değildir" diye konuştular.

(Memurlar.net)