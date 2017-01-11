Aman dikkat! İnternette bu ilanı gördü hemen ama… Gerçeği anladığında çok geçti

İnternetteki bir ilan sitesinden sahte isimle kiralık-satılık ev ilanları veren O.E. adlı şahıs tuzağına düşürdüğü kurbanları dolandırıyor.

Aman dikkat! İnternette bu ilanı gördü hemen ama… Gerçeği anladığında çok geçti
Eklenme: 11 Ocak 2017, 14:40
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İnternet üzerinden kiralık ev arayan bir vatandaş sahte isimle ilan veren dolandırıcıların tuzağına düştü. Milliyet.com.tr Whatsapp İhbar Hattı'na başından geçenleri anlatan vatandaş başka insanların da aynı tuzağa düştüğünü ifade etti.

Talihsiz vatandaş olayı şu sözlerle anlattı: "İzmir konak ta 1+1 sahibinden kiralık ev ilanı gördüm. İlanı veren kişiyi aradım. Evi görmek istediğimi yalnız cuma günü İzmir'de olacağımı söyledim. Kendisi de cuma günü akşam üstü İzmir'de olacağını söyledi. Evin 750 TL olan depozitosunu göndermem halinde ev ilanını siteden kaldıracağını söyledi. Bende depozitoyu ödeyemeyeceğimi yalnız evin 450 lira olan kirasını karşılayabileceğimi ve kontrat yapma durumunda da 3 aylık peşin kira verebileceğimi söyledim. Koşulları kabul eden şahış benden 450 lira hesabına yatırmamı istedi. Bende bankadan kendisine 450 TL yatırdım.

Fakat ilandaki isimle banka hesabındaki isimin farklı olmasından kuşku duydum. Sonra ben bu şahsı internet üzerinden araştırdım ve şahsın aslında dolandırıcı olduğunu öğrendim. Dolandırıcının adı O.E. internette hakkında bir çok şikayet yapılmış. Çok sayıda kişiyi bu şekilde dolandırmış."

 

 
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