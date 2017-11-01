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Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek

Araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyarıyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:18
Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak: NTV

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:18
  1. cam filmi
  2. yasak
  3. ağır kusurlu
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli1 sa önce
    Filmlerin sökülmesi değil önceden izin verilmesi hataydı. Dünya da trafik kazası sıralamasında ilk 10 içinde olan bir ülkede görüş mesafesini (özellikle gece sürüşlerde) düşüren bu film olayına asla izin verilmemelidir. Bu olayı siyasi bir vaka gibi gösterilmesi de vahim bir hatadır. Ne demişler yanlışın neresinden dönersen kardır.
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