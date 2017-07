Aba Güreşi Yönetim Kurulu Üyesi, Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, federasyonun 4 yıl önce kurulduğunu belirterek, Aba Güreşi’nin Hatay’da geleneksel sporlar içerisinde önemli yeri olan bir yere sahip olduğunu kaydetti.

“Amacımız Aba Güreşi’ne sahip çıkıp Dünya federasyonu olmak”

Ilıcak, Aba Güreşi’nin Türkiye’de 8.’sinin yapılacağını kaydederek, "Hatay’da Aba Güreşi geleneksel sporlar içerisinde önemli yeri olan bir spor dalı. Dolayısıyla bu federasyonun 4 yıl evvel Dünya Federasyonu olarak kurmuştuk. Bu gönül işi, özellikle ata sporumuza hizmet etmek. Bu önümüzdeki Eylül ayında yapılacak olan seçmelerin dünya şampiyonasının seçmeleri. Yaklaşık 12-13 ilden gelen sporcular var. Bunlar içerisinde ilk üçe girenler yönetim kurulunun veya teknik kurulun seçeceği isimler oradaki şampiyonaya girecek. Buradaki esas amaç, Dünya’da maalesef biz ata sporumuza sahip çıkamadığımız gibi, güreşe sahip çıkamadığımız gibi bazı spor dallarında Türklerin ve Türklerin öz sporu olmasına rağmen sahip çıkmak amacındayız. Burada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Bey’in son derece gönüldaşlığı var, sevdiği bir spor dalı. Bizim sevgili judo hocamız İbrahim Öztek’le birlikte kurduğumuz bir federasyon. Dolayısıyla amaç bu spora sahip çıkmak ve zaman içerisinde Dünya federasyonu olarak Türkiye’de bir takım zihniyetlerinde önünü açıp bir Dünya federasyonu olabileceğini ve Türklerin de bir Dünya federasyonu kurup 30-35 tane Dünya devletinin üye olabileceğini ispatlamak, sporumuza sahip çıkmak" şeklinde konuştu.

“Her geçen gün katılımcı ülke sayısı çoğalıyor”

Dünya Kupası’na başladıkları zaman 6 ile 8 ülkenin müsabakalarına başladıklarını dile getiren Ilıcak, "Şu an zannediyorum ki 36 civarında. Biz bu Dünya Kupası’nı yapmaya başladığımız zaman 6 ile 8 ülke ile başlamıştık. Her geçen gün ülke sayısı çoğalıyor. Dolayısıyla 50 civarında olacaktır. Türkiye’de 10-15 ülke katılımı ile yapılan Avrupa şampiyonalarının, Avrupa Oyunlarını, Balkan şampiyonalarını dikkate alınması ciddi bir başarı anlamına geliyor. Dolayısıyla her geçen gün katılımcı ülke sayısı daha da çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

Ilıcak, federasyonu kurmalarındaki amacın ata sporu olan güreşe sahip çıkmak ve onu yabancıların boyunduruğundan çıkartmak istediklerini belirtti.

“Türkiye’de Dünya ve Avrupa Federasyonu kurabilmeliyiz”

Kaya Ilıcak, geleneksel sporlar içerisinde Aba Güreşi’nin Hatay’da rağbet gördüğünü de altını çizerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Biz bu federasyonu kurduğumuz zaman amaç, biz Türkiye’de sporlarımızdan hiç birine sahip çıkamadığımız gibi, başta ata sporumuz güreşe sahip çıkamadığımız gibi güreşin de Dünya Federasyonu Türkiye’nin dışında bir ülkede para vererek o ülkede İsveç’te yıllardan buyana da oralarda. Bu federasyonu kurmamızdaki amaç, Türkiye’de yapılan geleneksel sporlar içerisinde ata spor dediğimiz Aba Güreşi’nin Dünya Federasyonu herhangi bir ülkede kurulduğu zaman aynı diğer güreş sitilinde olduğu gibi biz bir takım paralar ödemek suretiyle oraya sporcu yollayacaktık. Türkiye bu kompleksten kurtulmalı. Biz Türkiye’de Dünya Federasyonu ve Avrupa Federasyonu kurabilmeliyiz. Bir takım makamlarda bunu kabul etmeli. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir federasyon ile Spor Bakanlığı’na bağlı bir federasyon arasında hiçbir fark olmadığını önce zihniyetler anlayabilmeli. Onun bir amacıydı ve nitekim 30-40 ülke katıldı. Kurulan bu federasyon Güreş Federasyonu olduğundan Dünya’nın her yerinde olan güreş bizim ata sporumuzun bir benzeri."