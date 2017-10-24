Amaç para değil sevap kazanmak

BURAK BATTAL / İSTANBUL - Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) ile Dünya Helal Vakfı tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı” İstanbul’da başladı. 2 gün sürecek konferansa 44 farklı ülkeden temsilciler katılıyor. Konferansın hedefleri arasında, Müslüman toplumun helal gıda beklentilerini güvence altına almak, helal sertifikalı ürünlerin dünya pazarlarında yaygınlaşma trendini artırma, ithalat pazarlarında Türkiye için azami faydayı sağlama, Türkiye’yi helal ürünlerin yüksek seviyede kompedan bir üreticisi ve imalatçısı seviyesine yükseltmek, gibi konular dikkat çekiyor. Katılımcılar arasında, GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Dünya Helal Konseyi Başkanı Zafer Gedikli, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halim Aydın, Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan, Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, eski Kuveyt Petrol Bakanı Ali Salih El Umeyr gibi isimler yer alıyor.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer helal gıda ile ilgili çalışmaların bilimsel ve rahmani bir anlayışla yapılması gerektiğini söyledi. Helal gıda ve tayyib ürünlerle ilgili tüm çalışmaları, Dünyadaki Müslümanlara ileteceklerini belirten Büyüközer, “Zengin olmak için bugün burada toplanmadık, amacımız sadece ticaret yapmak para kazanmak değil, sevabını kazanacağımız büyük bir hizmete talip olmaktır” dedi.

“HELAL ÜRETİM BİR SORUMLULUK”

Konferansta konuşan Eski Kuveyt Petrol Bakanı Ali Salih El Umeyr de, Müslümanların helal gıda üretimi konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadığını savunarak, organizasyonun bu açıdan önemli olduğunu söyledi. Umeyr, “Helal üretimi bir sorumluluk olarak ele almalıyız, ticari bir kaygı olarak değil. Çünkü yediğimiz yiyecekleri temiz hale getirmek Allah’a karşı olan sorumluluğumuzdur. Peygamberin de ‘yediği şey haramdır, dokunduğu şey haramdır. Allah nasıl onun duasını kabul etsin’ sözü vardır. Yani yediğimiz şey bizim Allah ile geleceğimizi de tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

“HELAL GIDA, İSLÂMÎ BİR KONUDUR”

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Günay Kaya ise, “Helal ve tayyib ürünler çok ilmi bir konudur, çok insani bir konudur, ekonomik açıdan bakarsanız da hem ulusal hem uluslararası piyasada çok ciddi ciro yapan iktisadi bir konudur. Ama bu tüm bunların ötesinde İslami bir konudur” dedi. Kaya, Müslümanların her hareketini İslam’a uygun yapması gerektiğini vurguladı.