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Alzheimer tedavisi için yeni umut

İngiltere'de Leicester Üniversitesi araştırmacıları , fareler üzerinde denenen yeni bir alzheimer ilacının hafıza kaybını azalttığını ve yaşam süresini uzattığını bildirdi.

Alzheimer tedavisi için yeni umut
Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:20
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İngiltere'de Leicester Üniversitesi araştırmacıları tarafından üretilen deney aşamasındaki ilacın, beynin hipokampus bölümünde bulunan ve alzheimer hastalarında işlevi azalan bir proteini yeniden etkinleştirerek hastalığı tedavi ettiği belirtildi.

"Allosterik ligand" adı verilen ilacın fareler üzerinde yapılan deneylerde hafıza kaybını azalttığı ve beyin dejenerasyonunu durdurarak yaşam süresini artırdığı görüldü. Araştırmanın baş yazarı Profesör Andrew Tobin, keşiflerinin gerçek bir tedavi etkisi yarattığını, ilacın ancak 10 yıl sonra insanlar üzerinde denenebileceğini söyledi.

 
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