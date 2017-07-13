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Alzheimer hastası turist İstanbul’da kayboldu
Eşiyle birlikte Cezayir’den İstanbul’a tatile gelen 72 yaşındaki Alzheimer hastası Benyusuf Muhsin’den 9 gündür haber alınamıyor.
13 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
Benyusuf Muhsin
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