Alzheimer hastaları için geliştirilen robot ilgi çekiyor

Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında etkisini her geçen gün arttırırken sağlık alanında da tedavi yöntemi olarak kullanılarak yeni yöntemler geliştiriliyor.

Avustralya’nın batı bölümünü eyaletinin başkenti Perth’in kuzey tarafında bulunan Madeley Brightwater demans hastaları bakımı tesislerinde bulunan hastalar, Alice adı verilen küçük bir insansı robotla arkadaş oldular. Sosyal hayata tekrar kazandırma ve beyin aktivitelerini tekrar kazandırma çalışması kapsamında kullanılan robot teknolojisiyle hastalar keyifli dakikalar geçiriyor.

Avustralyalı ABC News’in haberine göre, teknoloji sayesinde hastaların sosyal etkileşimini devreye sokmak, eğlendirmek ve tedavilerini teşvik etmek için kullanılan Alice, içine kapanmış hastaları kabuklarından çıkarıyor ve daha aktif hale getiriyor.

2015 yılının kasım ayından beri tesislerde yaşayan Robot Alice sayesinde müzik grubu oluşturup şarkılar söyleyen hastalar, egzersiz dersleri ve oyun saati isimleriyle aktiviteler yapıyor.

Madeley Brightwater demans hastaları bakımı tesislerinde bulunan hastalar tarafından sahiplenilen robot Alice, tesislerin bir sakini olarak görülmeye başladı bile.

Tesisin sakinlerinden Colin Farmer, Alice’in ailenin gerçek üyelerinden biri olduğunu ve herkesi mutlu ettiğini söyledi.

(Yeni Şafak)