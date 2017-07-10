Alves'e Barcelona kapıları kapandı

8 sezon Barcelona forması giydikten sonra İtalyan devi Juventus'a transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Dani Alves'e, Barcelona Başkanı kulübün kapılarını kapattı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve futbol hayatını nerede devam ettireceği merak konusu olan 34 yaşındaki oyuncu hakkında, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu açıklama yaptı.

Dani Alves'in ocak ayında geri dönmek istediğini ifade eden Bartomeu, yıldız futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı: