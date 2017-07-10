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Alves'e Barcelona kapıları kapandı

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımı bulunmayan Dani Alves hakkında Barcelona Kulübü açıklama yaptı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
Alves'e Barcelona kapıları kapandı

8 sezon Barcelona forması giydikten sonra İtalyan devi Juventus'a transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Dani Alves'e, Barcelona Başkanı kulübün kapılarını kapattı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve futbol hayatını nerede devam ettireceği merak konusu olan 34 yaşındaki oyuncu hakkında, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu açıklama yaptı.

Dani Alves'in ocak ayında geri dönmek istediğini ifade eden Bartomeu, yıldız futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:

  • Dani Alves, ocak ayında bize dönmek istedi ama o, bir daha Barça'ya dönemez. Konu sportif değil, kişisel.

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
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