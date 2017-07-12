Alves PSG'ye gidiyor

Serie A ekiplerinden Juventus'la yollarını ayıran Dani Alves bir süredir Manchester City'e yazılıyordu.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu bugün PSG ile sözleşme imzalamak üzere Paris'e gelecek. Haberin detayında 34 yaşındaki ismin, iki yıllık sözleşme yapacağı belirtilirken oyucunun yıllık 14 milyon euroya yakın bir ücret kazanacağı kaydedildi.