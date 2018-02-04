Alvaro Negredo'ya UEFA takibi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş’ın lig maçları UEFA tarafından da yakından izleniyor. UEFA’nın hem merkez hesabı hem de Almanya’daki hesap, Beşiktaş’ın maçlarını takipçilerine duyuruyor.



UEFA’nın son dönemde takibe aldığı isim golcü futbolcu Negredo oldu. Gol yollarındaki yükselişi dikkate alınan İspanyol forvet, Bursaspor maçının ardından öne çıkarıldı. UEFA’ya bağlı hesaplarda tecrübeli yıldızın, Aralık-Şubat ayları içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde 1, ligde 4 ve kupada 2 gol attığı aktarıldı.