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Alvaro Negredo'nun menajerinden 'Beşiktaş' açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İspanyol golcü Negredo'nun menajeri yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:41
Alvaro Negredo'nun menajerinden 'Beşiktaş' açıklaması

Premier Lig ekibiyle Middlesbrough'da geçirdiği bir sezonun ardından bonservisinin bulunduğu kulüp Valencia’ya dönen ve yeni dönem hazırlıklarına başlayan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun menajeri Gelu Rodriguez, yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Yeni rotası Türkiye olabilir"

Fanatik'in aktardığına göre Rodriguez, “Alvaro için Beşiktaş, bizimle 1 ay önce ilk teması kurdu. Beşiktaş’ın ilgisinin devam ettiğini söyleyebilirim. Portekiz, İspanya ve İngiltere’den birçok kulüp onun peşinde ancak transfer bu. Yeni rotası Türkiye olabilir. Negredo’nun geleceği yakın zaman içerisinde netlik kazanır” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ın en büyük artısı Şampiyonlar Ligi"

En büyük artısı Şampiyonlar Ligi’ Tecrübeli futbolcunun yeni dönemde Devler Ligi’nde yer alan bir takımda forma giymek istediğini belirten Gelu Rodriguez, “Negredo’nun önemli hedefleri var. Beşiktaş’ın en büyük artısı Şampiyonlar Ligi’nde yer alması” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:41
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. Türkiye
  4. Portekiz
  5. İspanya
  6. Valencia
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