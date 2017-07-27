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'Alvaro Negredo teklife olumsuz bakıyor'

İspanyol basını, Beşiktaş'ın transferi için teklif götürdüğü Negredo'nun olumsuz yanıt vermeye yatkın olduğunu yazdı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
'Alvaro Negredo teklife olumsuz bakıyor'

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Negredo'nun, Beşiktaş'ın teklifine vereceği yanıt netleşiyor.

AS gazetesinde yer alan habere göre 31 yaşındaki İspanyol golcüye teklif götüren siyah-beyazlılar yıldız isme üç gün süre verdi.

Kararını yakın zamanda açıklayacağı belirtilen Negredo'nun İspanya'da kalmak istediği ve bu yüzden teklife olumsuz yanıt verebileceği kaydedildi.

Fikret Orman iki gün önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Negredo'yla görüştüğünü doğrulayarak, "Alternatiflerimizden bir tanesi Negredo, olabilir, ama ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Bizim açımızdan transferi yapmak değil, doğru transferi doğru fiyata yapmak önemli. Taraftar baskı yapıyor haklıdır ama taraftar baskı yapıyor diye fazla para veremem" ifadelerini kullanmıştı.

 

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
  1. Beşiktaş
  2. İspanya
  3. Valencia
  4. Fikret Orman
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