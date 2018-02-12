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Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...

Beşiktaş'ın başarılı forvet oyuncusu Negredo,Vagner Love'un başarılı performansının ardından formayı kaptırdığı ve ilk 11'de başlamasının zor olduğu öğrenildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...

Cenk Tosun'un transferinden sonra patlama yapması beklenen Alvaro Negredo hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sezon başında Villarreal'den transfer edildiğinde 35 gol sözü veren şu anda 6'sı kupada olmak üzere toplamda 12 gol atabilen İspanyol yıldıza kulübe yolu göründü. Karabük karşısında sahada kaldığı 56 dakikada 3 net pozisyonu gole çeviremeyen Negredo, taraftarlara saç baş yoldurduktan sonra yerini Vagner Love'a bırakmıştı. Brezilyalı golcü onun yerine girer girmez topla daha ilk buluşmasında golünü atınca Vodafone Park'ta taraftarlar "Golcü dediğin böyle olur" diyordu.

Negredo çok çalışmasına ve takım arkadaşlarının gol pozisyonuna girmesini sağlamasına rağmen son vuruşlardaki etkisizliği üzerine artık teknik direktör Şenol Güneş'in de sabrı kalmadı.

PABUCU DAMA ATILDI

Kurmaylarıyla da fikir alışverişinde bulunan Şenol Hoca'nın, Negredo'yu artık kulübede oturtarak, ilk 11'deki tercihini Love'dan yana kullanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk iki maçta golle burun buruna gelmesine rağmen fileleri havalandıramayan ancak umut veren Love, Karabük karşısındaki oyunuyla teknik heyetin güvenini kazandı. Durum böyle olunca Negredo açısından işler doğal olarak hiç iç açıcı değil.

Son dört karşılaşmada sadece 1 gol atabilen, hatta Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken kızının bile ağladığı görülen İspanyol oyuncunun moralinin bir hayli bozulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Portekizce konuşan isimlerin fazlalığı sebebiyle Vagner Love'a maçlarda ve idmanlarda gösterilen yakın ilgi, Negredo'nun takımdaki pabucunun dama atıldığını gösteriyor.

Kaynak:Türkiye

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
  1. Alvaro Negredo
  2. Beşiktaş
  3. Vagner Love

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