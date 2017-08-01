Alvaro Negredo Beşiktaş’a doğru

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta forvet arayışları sürüyor. Aboubakar’ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem bir süredir Valencia’da forma giyen oyuncu Alvaro Negredo.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner’in bu gece Negredo transferini bitirmek için İspanya’ya gideceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Negredo’nun siyah-beyazlı renklere bonservis bedeliyle de bağlanabileceği kaydedildi.

Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough’da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı.