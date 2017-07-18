Alvaro Morata için tam 400 Milyon TL'yi gözden çıkardılar

Kadrosunda büyük bir yenileme başlatan ve 190 milyon Euro’ya (770 milyon TL) yakın para harcayarak şimdiden transfer döneminin şampiyonu olan İtalyan devi Milan, transferde adeta dur durak bilmiyor. Eski günlerine dönmek isteyen Çizme ekibi, Real Madrid’den ayrılması gündemde olan Alvaro Morata ve Bayern Münih’te fazla forma şansı bulamayan Renato Sanches’i gözüne kestirdi. Kırmızı-Siyahlılar, Morata için 60 milyon Euro’yu (243 milyon TL) gözden çıkarırken, Renato Sanches için ise 40 milyon Euro (162 milyon TL) ödemeye hazır.

‘Morata’yı uzun süredir takip ediyoruz’

İtalyan temsilcisinin Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Morata ve Sanches ile de ilgilendiklerini doğrulayan Mirabelli, “İki futbolcu ile de ilgilendiğimiz doğru. Şartlarımızın uyması halinde transferler gerçekleşecektir. Morata’yı uzun süredir takip ediyoruz. Çok iyi bir futbolcu. Renato Sanches de genç olmasına rağmen çok kaliteli. Bayern’de çok fazla şans bulamıyor. Önümüzdeki günlerde transferler netlik kazanır” ifadelerini kullandı.