Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı öncesi açıklama!

Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan İspanyol futbolcu maçtan önce soruları yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR KULÜBE GELMEYİ HERKES İSTER"

Negredo, yaptığı açıklamada, "Takımla beraber olmak çok güzel. Antrenmanlıyım, maç kondisyonum yerinde. Oynamaya hazırım. Beşiktaş gibi büyük bir takıma herkes gelmek ister. Biz buraya katkı yapmak, yeni hedeflere yelken açmak için buradayız." ifadelerini kullandı.