Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı öncesi açıklama!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Negredo, Turkcell Süper Kupa finalinde oynanan Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:05
Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı öncesi açıklama!

Konyaspor maçında yedek kulübesinde oturan İspanyol futbolcu maçtan önce soruları yanıtladı. 

"BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR KULÜBE GELMEYİ HERKES İSTER"

Negredo, yaptığı açıklamada, "Takımla beraber olmak çok güzel. Antrenmanlıyım, maç kondisyonum yerinde. Oynamaya hazırım. Beşiktaş gibi büyük bir takıma herkes gelmek ister. Biz buraya katkı yapmak, yeni hedeflere yelken açmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:05
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik füzelerini denediler!
    1. Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik..
    2. Süper kupa Konyaspor'un!
    3. Rusya: Bu kabul edilemez!
    4. Aracıyla denize uçan şahıs iki gün..
    5. Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol..
    6. Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1..
    7. Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi:..
    8. Tam zamanlı 'ayı nöbeti!'
    9. Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı..
    10. Süper Kupada tartışmalı pozisyon
    11. 'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru..
    12. Huzur sitesinde huzursuzluk.....
    13. Şırnak'ta terör operasyonu: 5 zanlı..
    14. Rusya: Bu kabul edilemez!
    15. ABD askeri uçağı düştü…
    16. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    17. Tadilat sesine kızan kadın bakın ne..
    18. Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti..
    19. Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
    20. Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!