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Altıntop: Takımda kaldım çünkü...

Almanya'da Bundesliga 2'ye düşen Darmstadt ile sözleşme yenileyen Hamit Altıntop, bu kararının nedenini açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
Altıntop: Takımda kaldım çünkü...

Geçen sezon Bundesliga'da mücadele eden Darmstadt 98'e transfer olan milli oyuncu Hamit Altıntop, sezon sonunda küme düşmekten kurtulamayan takımında bir yıl daha futbol oynama gerekçesini anlattı.

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, gelecek hafta sonu başlayacak olan Almanya 2. Ligi'nde mücadele edecek Darmstadt 98'in en önemli kozu Hamit Altıntop'un olacağı yönünde.

"SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM"

Tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop, bir yıl daha Darmstadt 98'te futbol oynama kararını, "Darmstadt 98 camiasında tam bir aile ortamını gördüğüm için ve teknik direktör Torsten Frings'in iyi bir takım oluşturma çabasını da gördüğüm için, başka tekliflere itibar göstermeyerek burada kalmaya karar verdim" dediği belirtildi.

Hamit Altıntop'un, "Kalma kararım için de memnunum. Takımda sorumluluk almak istiyorum. Taraftarların büyük beklentisinin farkındayım, ama gençlerden oluşan bir takımız, taraftarımız sabırlı olmalı. Takımın iyi işler yapacak bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
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