Altıntop: Galatasaray'a faydalı olamayacağımı anladım

Tuzla karşısında adeta dökülen ve performansıyla taraftarın tepkisini çeken Hamit Altıntop karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray kariyerine de noktayı koydu.



Maçın sonrasında soluğu yönetimin yanında alan 34 yaşındaki oyuncu 6 yıllık G.Saray kariyerini bitirmek istediğini yönetime iletti. Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Altıntop, “Bugün anladım ki ben artık G.Saray seviyesinde oynayabilecek ve takıma katkıda bulunabilecek bir durumda değilim. Bu takıma katkı vermeyi, forma giymeyi çok istiyorum. Sezon başından bu yana da büyük fedakârlıklarla çalıştım. Fakat anladım ki ben G.Saray'a artık faydalı olamayacağım. Ayrılmak istiyorum” dedi.

Yönetimi uğraştırmadı



Bu sözlerin ardından hem menajeri hem de Hamit yönetim ile kısa bir görüşme yaparken mali detaylar da çözüldü. Vatan'ın haberine göre; Sezon başında geçmiş sezonlardan kalan alacakları sebebiyle 1.6 milyon Euro'luk yeni bir anlaşmaya imza atan ve eski alacaklarının dışında bu sezon için sadece maç başı paraya oynamayı kabul eden Hamit tazminat da istemedi.



Yeni bir takım bulması durumunda buradan alacağı parayı, G.Saray'da kalan alacağından düşmeyi kabul eden Hamit, sezon sonuna kadar takım bulamazsa eski alacaklarının tamamını alacak.