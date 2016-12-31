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Altıntop: Galatasaray'a faydalı olamayacağımı anladım

Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Tuzla yenilgisi yaprak dökümüne de neden oldu. 2012-13 sezonunda Real Madrid'den transfer edilen Hamit Altıntop ile yolların ayrılmasına karar verilirken o gece neler yaşandığı da ortaya çıktı...

Altıntop: Galatasaray'a faydalı olamayacağımı anladım
Eklenme: 31 Aralık 2016, 10:16
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Tuzla karşısında adeta dökülen ve performansıyla taraftarın tepkisini çeken Hamit Altıntop karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray kariyerine de noktayı koydu.

Maçın sonrasında soluğu yönetimin yanında alan 34 yaşındaki oyuncu 6 yıllık G.Saray kariyerini bitirmek istediğini yönetime iletti. Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Altıntop, “Bugün anladım ki ben artık G.Saray seviyesinde oynayabilecek ve takıma katkıda bulunabilecek bir durumda değilim. Bu takıma katkı vermeyi, forma giymeyi çok istiyorum. Sezon başından bu yana da büyük fedakârlıklarla çalıştım. Fakat anladım ki ben G.Saray'a artık faydalı olamayacağım. Ayrılmak istiyorum” dedi. 

Yönetimi uğraştırmadı

Bu sözlerin ardından hem menajeri hem de Hamit yönetim ile kısa bir görüşme yaparken mali detaylar da çözüldü. Vatan'ın haberine göre; Sezon başında geçmiş sezonlardan kalan alacakları sebebiyle 1.6 milyon Euro'luk yeni bir anlaşmaya imza atan ve eski alacaklarının dışında bu sezon için sadece maç başı paraya oynamayı kabul eden Hamit tazminat da istemedi.

Yeni bir takım bulması durumunda buradan alacağı parayı, G.Saray'da kalan alacağından düşmeyi kabul eden Hamit, sezon sonuna kadar takım bulamazsa eski alacaklarının tamamını alacak.

 
EtiketlerGalatasarayTürkiyeSarayReal MadridHamit AltıntopTuzlaG.SarayMadridGalata
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