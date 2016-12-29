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'Altıntaş 15 Temmuz'da CIA ofisinin yakınlarındaydı'

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yakın ekibinden Jeromi Corsi, Rus büyükelçiye suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz'da Erbil'de bulunan CIA ofisi yakınında olduğunu söyledi.

'Altıntaş 15 Temmuz'da CIA ofisinin yakınlarındaydı'
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:37
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Ocak ayında göreve başlayacak olana ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 40 yıllık dostu olan ve yeni ABD yönetimi içerisinde ağırlığı olan Jerome Corsi Gülen ve FETÖ örgütünü kaleme aldı. Corsi yazısında Ankara'daki suikasta değinerek başlıyor. Rus Büyükelçisi'ni öldüren Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erbil'deki CIA ofisinde olduğuna dikkat çeken Corsi, suikastçının FETÖ ile bağlantısı olduğunu ve Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığına dikkat çekiyor.

BİLEREK İADE ETMİYOR

Corsi'ye göre Gülen'in Clinton ve Obama tarafından desteklendiği ve korunduğu bilinen bir gerçek. Clinton ve FETÖ arasındaki finansal bağ da açık. Obama yönetimi Türkiye'deki terörizme destek veriyor ve Gülen'i iade etmiyor. Corsi, Trump'ın Obama gibi yapmayacağını FETÖ konusunda Türkiye'ye karşı daha uyumlu ve sıcak bir yaklaşım sergileyeceğini düşünüyor.

Koalisyon teröre arka çıkıyor

Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'nu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Biz terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

Suikastı kanlı kalemlere aklatmaya çalışıyor

Öte yandan, Rus Büyükelçi Karlov’un katili Altıntaş’ın FETÖ ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Obama yönetimi Gülen’i korudu, elebaşı ise satın aldığı kalemlere suikastı aklatmak için Türkiye’yi karalayan yazılar yazdırdı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ bağlantılarını açıkladı. Akşam'ın haberine göre, Obama yönetimi Gülen’i korur nitelikte imalı açıklamalar yapınca Gülen de ABD’deki satılık kalemi, eski CIA ajanı Michael Rubin’e ve Rusya’da Erdoğan ve Türkiye düşmanı uluslararası ilişkiler uzmanı Mark Sleboda’ya, kendisini korumaya alan ve temize çıkarmaya çalışan yazılar yazdırdı. ,

MANTIK DIŞI

Eski CIA çalışanı Michael Rubin, New York Daily News’te 20 Aralık’taki yazısında suikastçı Altıntaş’ın, Erdoğan’ın “dindar nesil” projesinin ürünü olduğu gibi mantık dışı bir iddiada bulunarak algı operasyonu yaptı.

BİR DE TEHDİT ETTİ

Erdoğan iktidara geldiğinde Altıntaş’ın 5 yaşında olduğunu ve tüm eğitimini bu proje altında aldığı gibi akıl zeminine oturmayan, zorlama bir yorum yapan Rubin, suikastı Erdoğan’ın politikalarının ürünü gibi göstererek manipülasyon yaptı. Rubin ayrıca üst aklın tehdit söylemiyle “Türkiye’deki şiddet henüz başlangıç ve Erdoğan bu şiddeti tutamayacak” diyerek Türkiye üzerinde oyun oynayanların da savunuculuğunu yaptı.

FETÖ'nun yardakcısı elebaşını koruyor

Rusya’nın tanınmış uluslararası ilişkiler uzmanı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye düşmanlığıyla ön plana çıkan Rus güvenlik uzmanı Mark Sleboda ise El Cezire’ ye çıkıp FETÖ’nün günah keçisi ilan edildiğini ve bu söylemle “onurlarının kırıldığını” iddia etti. Karlov’un kimler tarafından öldürüldüğü sorusunu ise cevaplandırmayan Sleboda Twitter’da bu cinayetten Türkiye’yi sorumlu tuttu.

ÜST AKLIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Mark Sleboda daha önce de PKK destekçisi Amberin Zaman’ın Türkiye’de gazeteciler tutuklanıyor yaygarasını Twitter sayfasında palaşmıştı. Fırat Kalkanı hakkında da “Erdoğan Suriye’deki işgal güçlerini misliyle arttırıyor” diyen Sleboda darbe girişiminden 3 gün sonra “Erdoğan laik Türkiye’nin bekçisi olan orduyu ortadan kaldırmak istiyor. Clinton’ın başkanlığındaki ilk büyük sorun Erdoğan ve Türkiye olacaktır” demişti.

 
Etiketlermevlüt mert altıntaşDonald Trumpandrey karlovAndrey Karlov kimdirjeromi corsi
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