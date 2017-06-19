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Altınordu'nun genç kalecisine teklif yağıyor.

Altınordu’nun bu sezon oynattığı U17 Milli Takım kalecisi Berke’ye teklif yağıyor.

19 Haziran 2017 Pazartesi 03:32
Altınordu'nun genç kalecisine teklif yağıyor.

Altınordu’nun bu sezon oynattığı U17 Milli Takım kalecisi Berke’ye teklif yağıyor.

Yarı final oynadığımız Avrupa Şampiyonası’nda kendisini gösteren genç file bekçisiyle ilgili konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Berke’ye İspanya ve İngiltere’den çok ciddi teklifler var. Onun için pazarlıkları 5 milyon Euro’dan açıyoruz” diye konuştu. Altınordu, genç kalecinin 2. satışından yüzde 30 pay alacak.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 03:32
  1. Altınordu
  2. Berke
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