Altınordu terminalinin sözleşmesi imzalandı

Başkan Enver Yılmaz, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını ve kısa sürede yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

İHALEYE 6 FİRMA KATILDI

Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin daha önce ihale edildiğini fakat demir çelik fiyatlarındaki artış nedeniyle ihalenin iptal olmasından dolayı yapımına başlanamadığını belirten Başkan Yılmaz, “Yapılan çalışmaların ardından, Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi tekrar ihale ettik. 6 firmanın katıldığı ihale sonrasında, yasal koşullar çerçevesindeki çalışmalarımız tamamlandı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Bundan sonraki süreçte yapılacak yer teslimini takiben, müteahhit firma kısa sürede çalışmalara başlayacak” dedi.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Çevre yolunun hemen yanında inşa edilecek terminalin 22 bin m2lik alan üzerine projelendirildiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Ata Sanayinin hemen karşısında, güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek olan akıllı terminal dediğimiz yeni terminal, aynı zamanda mahalleler arası ve il içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin depolama alanı olacak” diye konuştu.

TERMİNAL BİNASI “3 BİN 177 M2”

3 bin 177 m2lik terminal binasından oluşan proje kapsamında, 18 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 32 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 54 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 60 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 2 adet kafeterya ve 6 adet dükkân bulunuyor.