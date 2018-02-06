Altınordu 3'te 3 yaptı

Spor Toto 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Balıkesirspor Baltok'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve Play-Off iddiasını güçlendirdi. Ev sahibi ekibin gollerini 5'inci dakikada Erdoğan, 12'nci dakikada Barış atarken, konuk takımın tek golü 65'inci dakikada Abdülkadir'den geldi. Bu sonuçla Altınordu 29 puana ulaşırken, Balıkesirspor 29 puanda kaldı.

5. dakikada Kerim Avcı’nın pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazdan ceza sahasına girip plaseyi yaptı: 1-0.

12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan kale sahasına çok güzel kesti, Barış Alıcı gelişine vurdu: 2-0.

19. dakikada Foxi, Altınordu savunmasının arkasında topla buluştu ancak Uğur Arslan Kuru araya girerek mutlak gol tehlikesini önlemeyi başardı.

42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan altı pasa gönderdi. Mirkan Aydın gelişine vurdu, kaleciyi geçen topu Burak Çalık çizgiden çıkardı.

44. dakikada Barış Alıcı sağdan sıfıra inip kale sahasına ortaladı, Mirkan Aydın’dan önce araya giren Bülent Cevahir kafayı vurup mutlak golü önledi.

45. dakikada ani gelişen konuk takım atağında Burak Çalık ceza sahası sol çaprazından vurdu, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu bloke etti.

47. dakikada Barış Alıcı, orta sahada Cüneyt Köz’den bacak arası ile sıyrıldı, ceza sahasına kadar girip arka direğe kesti, savunma son anda araya girip tehlikeyi savuşturdu.

50. dakikada Mahatma Otoo bir anda savunmanın arkasında topla buluşup vurdu, kaleci Erce Kardeşler açıyı çok iyi kapatıp topu çelmeyi başardı.

55. dakikada Mahatma Otoo sağdan kale sahasına kesti, Uğur Arslan Kuru savunmada çok iyi yükselip Abdülkadir Özgen’den önce kafayı vurup topu kornere attı.

65. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Özgen, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-1.

72. dakikada Oğulcan Ülgün savunmanın arkasına gönderdi, Barış Alıcı karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Atilla Özmen son anda parmaklarının ucuyla dokunup topu kornere attı. Barış Alıcı bu pozisyonda sakatlandı.

81. dakikada Altınordu kale sahası önündeki karambolde Mahatma Otoo vurdu, kaleci Erce Kardeşler son anda uzanıp gole izin vermedi, boşta topu Hasan Hatipoğlu uzaklaştırdı.

90. dakikada Altınordu ceza sahası bir kez daha karıştı, yayın üzerine doğru çevrilen topa Bülent Cevahir vurdu, yandan az farkla aut.

90 artı 6. dakikada soldan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Abdülkadir Özgen kafayı vurdu, kaleci Erce Kardeşler çizgi üzerinde meşin yuvarlağı son anda bloke etti.

STAT: Bornova Belediye Stadı

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Önder Yılmaz

ALTINORDU: Erce Kardeşler – Murat Uçar, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı (Dk.75 Ali Mert Aydın), Serkan Göksu, Deniz Vural, Kerim Avcı (Dk.83 Rıdvan Özdemir), Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın (Dk.66 Oğulcan Ülgün)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla Özmen – Uğur Aygören (Dk.50 Okan Altan), Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Mahatma Otoo, Nizamettin Çalışkan, Foxi Kethevoama (Dk.36 Burak Çalık), Cumali İbişi, Sedat Şahintürk (Dk.54 Furkan Çil), Abdulkadir Özgen

GOLLER: Dk.5 Erdoğan Yeşilyurt, 12 Barış Alıcı (Altınordu), 65 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Erce Kardeşler (Altınordu), Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)