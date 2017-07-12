Altınok: Mücadeleyi hep beraber yapmamız lazım

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, göçmen çocukların suç ve terör örgütlerinin hedef kitlesi olma riskine karşı bilgilendirilmeleri için yol haritasının belirlenmesi amacıyla "Göçmen Çocuklara Yönelik Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışına Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ve Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit'in de arasında bulunduğu davetliler katıldı.

Altınok, açılış konuşmasında, Türkiye'nin son 7-8 yıldır yoğun göçmen akınına uğradığını anımsatarak, mülteci durumundaki çocukların yanı sıra Türk vatandaşlarının da terör örgütlerinin eline düşmemesi, emellerine alet olmaması için çalıştayın düzenlendiğini söyledi.

Çalıştayda, mülteci çocukların terör örgütlerine katılımları konusunda akademik çalışmalar yapanlar ile uygulamada bununla mücadele eden kolluk kuvvetlerinin bir araya geleceğini kaydeden Altınok, iki kesimin işbirliğinde neler yapılabileceğinin tartışılacağını dile getirdi.

Radikal akımların, farklı ülkelere sığınan mültecilerin adaptasyon sürecinden ve genç neslin bunalımlarından faydalanarak kendilerine eleman kazanma yoluna gittiğini ifade eden Altınok, bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altınok, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle genç neslin, farklı emelleri olan herkesin kendisine adam devşirme noktasında yeni bir vazife, yeni bir görev yüklediği süreçte heba olmasının, ülkemizde veya coğrafyamızda bu gençlerin, çocukların gelecekte ellerine tüfekleri, bombaları, silahları alıp huzurumuzu bozmalarının, memleketlerin, milletlerin geleceğini karartmalarının önüne geçebilmenin mücadelesini hep beraber yapmamız lazım. Genel beklenti bu. Türkiye, onu yaşıyor. En fazla, en ağır şekilde hissederek yaşıyor. Bu, sürdürülebilir bir süreç değil.

İnsanların belirli ideolojiler, anlayışlar, algılar üzerinden kendilerini patlatabilmeleri, öldürebilmeleri, hiçbir günahı, suçu olmayan, tanımadıkları, bilmedikleri, hayatlarında hiç görmedikleri insanları sadece bir yerlere mesaj verebilme adına bir bombanın pimini çekerek öldürebilme cesaretini gösterebilmeleri ve bunu da bir şeyler adına yaptıklarını iddia edebilmeleri çok büyük bir vehamettir."

Çok sayıda kurumdan çalıştaya destek

Çalıştayda İçişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Üniversitesi ve TOBB Üniversitesinden temsilciler yer alıyor.

Terörle mücadele kapsamında özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören 12-18 yaş aralığındaki göçmenlerin, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamına alınmasının da gündeme geleceği çalıştay, üç gün sürecek.