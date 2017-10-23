Altınmatikler hizmete giriyor

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, sertifikalı altın veren ATM'ler ile ilgili açıklamada bulundu.

Makineden, günün her saatinde para çeker gibi sertifikalı altın satın alınabileceğini belirten Kaptana, ATM'lerin 2018'in ortalarına doğru hizmete gireceğini söyledi. Cihazın 1 gramdan 50 grama kadar 16 değişik çeşit altın verebildiğini aktaran Kaptana, şu bilgileri verdi:

"İsterseniz kredi kartıyla isterseniz nakit verdiğiniz zaman paranızı bozuk para şeklinde verebilecek bir yapımız var. Şu anda sertifikalı ve garantili altınları verebiliyoruz. Altınmatik bu konseptte dünyada ilk. Çünkü şu andaki var olan sistemler normal altınları verebilmekte, bizimkisi ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir."

Kaptana, ATM'lerin şu anda Dubai'de kullanıldığını ve bu ülkedeki bankalarla entegrasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"25 adetlik bir üretim sonucunda Dubai'ye gönderdik, şu anda çalışmalar yapılıyor. Testler şu anda çok iyi gidiyor. Afrika Bölgesi, Pakistan, Hindistan'da görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de de çalışmalarımız ve bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor."

Şirketin ATM'leri 7 ülkede kullanılıyor

Banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri ve akıllı devlet alanlarında faaliyet gösteren Elektronet'in yıllık cirosu 120 milyon lira. Şirketin ATM'leri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta, Gana ve Türkiye olmak üzere dünyanın 7 ülkesinde kullanılıyor.