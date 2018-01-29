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Altınları paylaşamayan dolandırıcılar bunu yaptı

Arkadaşlarını rehin alıp ailelerinden fidye istedi. Polis seri numarası alınmış parayı fidyecilere verip rehineleri kurtardı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:45
Altınları paylaşamayan dolandırıcılar bunu yaptı

Dolandırdıkları kadından altınları almaya gönderdikleri 2 arkadaşlarının altınların bir kısmını onlardan sakladığını öğrenen çete, arkadaşlarını rehin alıp ailelerinden 200 bin lira fidye istedi. Rehineler, polis tarafından seri numaraları alınmış para verilerek kurtarıldı. Milliyet'in haberine göre: Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, Ankara’da yaşayan bir kadını telefonla arayarak gönderecekleri 2 arkadaşlarına altınlarını vermelerini istedi. Kadını ikna eden çete, suç ortakları Yusuf K. ile İsa. G.’yi altınları almaları için Ankara’ya gönderdi.

Arkadaşlarını kaçırıp 200 bin lira fidye istediler

Kadından altınları poşet içerisinde alan şahıslar, Akçakale’ye dönünce altınların büyük kısmını saklayarak geriye kalanları ise çetenin diğer 15 üyesine teslim etti. Altınların eksik olduğunu anlayan çete üyeleri, Yusuf K. ve İsa G.’yi kaçırarak ailelerinden 200 bin lira fidye istedi. Ailelere ise parayı getirmedikleri takdirde çocuklarını öldürecekleri tehdidinde bulundu.

Polis seri numaraları alınmış parayı verip rehineleri kurtardı

Ailelerin haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların kimliğini belirledi. İlk önce kaçırılan 2 kişinin zarar görmeden kurtarılması için çalışma bir plan yapan polis ekipleri, ailelerin para konusunda çeteyle pazarlık yapmasını sağladı. Çetenin 40 bin lira karşılığı kaçırdıkları 2 kişiyi bırakacaklarını kabul etmesi üzerine seri numaraları alınmış para hazırlanarak çeteyle rehine değişimi gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:45
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