Altınköy Hasat Şenliği sona erdi

YENİ AKİT/ ANKARA - Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yediden yetmişe tüm Ankaralılar, hafta sonu bir kez daha Altınköy’e akın etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin tırpan çekiçlemesi ve ekin biçmesi ile başlattığı Altınköy 3. Hasat Şenliği, 4 gün sürdü. Hasat Şenliği boyunca Altınköy Açık Hava Müzesi’ni 9 bin 349 kişi ziyaret etti.

ŞEHRİN MERKEZİNDE KÖY HAYATI

Gün içerisinde tamamen köy işlerinin yapıldığı Altınköy’de hafta sonu etkinlikleri hasat malzemelerinin tanıtılmasıyla başladı. Daha sonra harman yerinde ekin biçme ve patoz yapımına geçildi. Bu sayede sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirler, buğdayın ekmeğe nasıl dönüştüğünü görme fırsatı buldu. Sıcak havadan bunalan ziyaretçiler, Altındağ Belediyesi’nin ikram ettiği geleneksel Osmanlı Şerbeti ile serinledi, Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle de soluklandı. Meydanda yorgan dikimi ve yayık dövme işlemlerini dikkatle takip eden vatandaşlar, halis köy tereyağının ve köy ekmeğinin tadına da baktı.

GELENEKSEL TATLAR ALTINKÖY’DE

Her saat başı farklı bir etkinlikle ziyaretçilerine kapı açan Altınköy’de çocuklar da doyasıya eğlendi. Köy okulu önünde oynanan geleneksel çocuk oyunlarında kahkahalar havada uçuştu. Bazen ip atlayan çocuklar bazen de yağ satarım bal satarım oynadı. Doğal köy ürünlerinin yapıldığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sıra peynir yapımına ve yoğurt mayalama işlemine geldi. Yoğurdun nasıl yapıldığını öğrenen çocuklar, keyifle içtikleri tarhana çorbasının nasıl yapıldığını da gördü.

ALTINKÖY’E TÜRKİYE’NİN DÖRT TARAFINDAN ZİYARETÇİ AKINI

4 gün süren Altınköy Hasat Şenliği 30 Temmuz Pazar günü sona erdi. Hem Ankara içinden hem Ankara dışından yoğun bir ziyaretçi trafiğinin yaşandığı hasat şenliğine toplamda 9 bin 349 kişi katıldı.Anadolu’nun farklı yörelerinden gelen zanaatkârları ve onların yaptığı sanatları yerinde görme fırsatı bulan ziyaretçiler şenliğin son gününde, Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi İlkim Eylül İlk’in konseriyle de adeta coştu. Altınköy’deki Hasat Şenliği’ne Kocaeli’nden gelen Kutluhan Görücü, Altınköy’ü çok beğendiğini dile getirirken, kendisine burayı Altınköy’ü daha önce ziyaret eden Bayburtlu akrabasının tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi. Hasat Şenliği’ne 2 çocuğu ve eşiyle katılan Mehmet Göksel ise duygularını şöyle aktardı: “Burası bana köyümü hatırlattı. Çok eskilere gittim, çocukluğuma döndüm. Bir köyde olması gereken her şey burada var. Altınköy’ü bana çocuğum söyledi. Okul gezisine Altınköy’e gelmişlerdi. Bana Altınköy’ü anlattı. İlk fırsatta kalkıp geldik. Herkese tavsiye edeceğim bir yer. Büyük şehirlerin bu tür yerlere ihtiyacı var.”