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Altının kilosu 161 bin 500 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 500 liraya düştü.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:48
Altının kilosu 161 bin 500 liraya düştü

Altın piyasasında, 11 işlemde 81 milyon 167 bin 555,69 liralık ve 45 işlemde 19 milyon 611 bin 861,40 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 541 bin 740,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış163.000,001.340,001.063,30
En Düşük161.100,001.324,00 
En Yüksek161.650,001.331,10 
Kapanış161.500,001.324,00 
Ağırlıklı Ortalama161.481,061.329,09 
İşlem Miktarı (Kg.)502,64458,96 
İşlem Sayısı1145 
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)81.167.555,6919.611.861,40 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)961,60  
Toplam İşlem Adedi56  
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.081,17  
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.044,38  
Altın Endeksi Değişim (%)-1,19  
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:48
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