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Altının kilogramı 161 bin 950 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 161 bin 950 liraya yükseldi. Altının gramı ise an itibariyle 161,4 seviyesinde seyrediyor.

09 Şubat 2018 Cuma 17:31
Altının kilogramı 161 bin 950 liraya çıktı

Altın piyasasında, 18 işlemde 13 milyon 366 bin 586,66 liralık ve 30 işlemde 26 milyon 804 bin 77,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 482 bin 374,47 liralık ve 3 işlemde 726 bin 253,20 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., DenizBank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış160.500,001.311,501.063,30
En Düşük161.200,001.310,40 
En Yüksek162.000,001.318,00 
Kapanış161.950,001.317,00 
Ağırlıklı Ortalama161.807,691.316,43 
İşlem Miktarı (Kg.)82,61633,30 
İşlem Sayısı1830 
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)13.366.586,6626.804.077,68 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)715,91  
Toplam İşlem Adedi48  
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.015,64  
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.028,28  
Altın Endeksi Değişim (%)0,42  
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:31
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