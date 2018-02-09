Altının kilogramı 161 bin 950 liraya çıktı

Altın piyasasında, 18 işlemde 13 milyon 366 bin 586,66 liralık ve 30 işlemde 26 milyon 804 bin 77,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 482 bin 374,47 liralık ve 3 işlemde 726 bin 253,20 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., DenizBank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: