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Altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:42

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 33 milyon 690 bin 883,56 liralık ve 18 işlemde 42 milyon 157 bin 702,36 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 350 bin 258,36 liralık ve 1 işlemde 296 bin 912,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Garanti̇ Bankası, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Ahlatçı Metal Rafi̇neri̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 151.300,001.287,001.210,00
En Düşük 150.000,001.283,00
En Yüksek152.900,001.289,60
Kapanış152.500,001.283,00
Ağırlıklı Ortalama 151.525,841.285,06
İşlem Miktarı (Kg.)222,344141.020,37743
İşlem Sayısı1518
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)33.690.883,5642.157.702,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.242,72157
Toplam İşlem Adedi33
Altın Endeksi Önceki Kapanış2.959,30
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.950,10
Altın Endeksi Değişim (%)-0,31
Muhabir: Bahar Kara

Kaynak: AA

 
EtiketlerİstanbulGümüşHacAhlat
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:42
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