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Altının kilogramı 145 bin 900 liraya arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi.

22 Ağustos 2017 Salı 17:07
Altının kilogramı 145 bin 900 liraya arttı

Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 730 bin 589,06 liralık ve 55 işlemde 54 milyon 623 bin 392,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 658 bin 190,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Türkiye Halk Bankası şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış145.250,001.289,001.084,40
En Düşük144.750,001.284,00 
En Yüksek145.900,001.290,60 
Kapanış145.900,001.284,00 
Ağırlıklı Ortalama144.775,631.286,54 
İşlem Miktarı (Kg.)74,121.320,58 
İşlem Sayısı455 
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)10.730.589,0654.623.392,96 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.394,70  
Toplam İşlem Adedi59  
Altın Endeksi Önceki Kapanış2.963,90  
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.952,40  
Altın Endeksi Değişim (%)-0,39  
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:07
  1. altın
  2. Gümüş
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