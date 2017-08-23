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Altının kilogramı 145 bin 200 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar  Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 200 liraya geriledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:33
Altının kilogramı 145 bin 200 liraya düştü

Altın piyasasında, 9 işlemde 15 milyon 369 bin 323,71 liralık ve 34  işlemde 53 milyon 254 bin 872,17 dolarlık ve 5 işlemde 333 bin 745,66 avroluk  işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 116 bin 638,15 liralık işlem hacmi  görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy  Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul  Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:33
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