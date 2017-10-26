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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı 154 bin 900 liraya çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 23:41
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 9 milyon 960 bin 720,57 liralık ve 10 işlemde 8 milyon 204 bin 981,79 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 122 bin liralık ve 1 işlemde 51 bin 347,67 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Ons Kıymetli Madenler, Garanti̇ Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıy. Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 23:41
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