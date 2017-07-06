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Altının kilogram fiyatı 142 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogram fiyatı 142 bin 600 liraya yükseldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 21:38
Altının kilogram fiyatı 142 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı 142 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 33 milyon 707 bin 299,12 liralık ve 173 işlemde 157 milyon 108 bin 263,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 151 bin 311,49 liralık ve 3 işlemde 774 bin 350,73 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:38
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