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Altının gramı piyasaya yükselişle başladı

Altının gram ücreti, güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını 1.092 liradan işlem görüyor...

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:23
Altının gramı piyasaya yükselişle başladı

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 162,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 163,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor. 

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.334 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandığını kaydetti.

Enflasyon verisinin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde, dolar endeksinde ve emtia fiyatlarında hareketliliğe neden olacağını ifade eden Memiş,"Enflasyon verisi, beklentileri karşılasa da karşılamasa da altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Çünkü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme yaşanırsa altının ons fiyatı, dolar güçlenirse altının gram fiyatında yükselişler görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, enflasyon verisi sonrası altının ons fiyatının, 1.350 doları yukarı kırması durumunda 1.400 doların gündeme gelebileceğini, 1.330 doları aşağı yönlü kırması durumunda ise 1.280 dolara kadar gerileyeceğini dile getirdi. 
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:23
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