Gram altın güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 160,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 161,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 1.330,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlerin altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

Uluslararası piyasalarda artan oynaklık nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.335 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatında ve dolar kurundaki düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, teknik açıdan gram fiyatında 160 liranın destek, 165 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.