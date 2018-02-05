Altının gramı güne yatay başladı!

Cuma günü ons altındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gramfiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 161,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 161,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.332,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrasında altın fiyatlarının değer kaybettiğini söyledi.

Veri sonrası ABD tahvil faizlerinin yükseldiğini ve küresel piyasalarda dolara olan talebin artığını belirten Memiş, emtia fiyatlarının ise buna paralel gerilediğini dile getirdi.

Memiş, altın fiyatlarının bu hafta sakin bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.325 doların destek, 1.335 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, siyasi ve jeopolitik risklerin ise altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.