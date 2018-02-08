Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altının gramı güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.072 liradan piyasada satılıyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:35
Altının gramı güne nasıl başladı?

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 160,9 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.072 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.311,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan iyimserliğin ve dolar endeksindeki toparlanmanın altın fiyatlarında düşüşe neden olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Banksı (Fed) yetkililerinin konuşmalarının dolar endeksinde toparlanmaya emtia fiyatlarında ise gerilemelere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.305 doların destek, 1.325 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

160 KRİTİK SEVİYE

Memiş, altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarının altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Altının gram fiyatında 160 liranın kritik bir seviye olduğunu anımsatmak isteriz. Çünkü 160 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 157 liraya kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:35
  1. altın
  2. Piyasalar
  3. ekonomi
  4. çeyrek altın
  5. cumhuriyet altını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    1. ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
    2. Manisa'da otomobil ile minibüs..
    3. Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi
    4. İzmir'de köpeği asarak öldürdüler
    5. Ermenistan'a soğuk duş! Ölü ve yaralılar
    6. Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken..
    7. Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene..
    8. İngiltere'den flaş Türkiye çıkışı:..
    9. Karabağlar Arçelik servisi
    10. Boşnakça sınavı için teşekkürler
    11. YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...
    12. Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor
    13. Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler
    14. İki devlet arasında köprü oldu!..
    15. 'Küçük Perinçek' babasının izinde!
    16. Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize..
    17. Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev..
    18. İçişleri Bakanlığından Vali Orhan..
    19. Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı!..
    20. İlk kez görüntülendi! Kadın..
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar