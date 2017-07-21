Altının gramı güne nasıl başladı?

Dün 140-141 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 141,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 141,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugüne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.247,41 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu belirtti.

ECB'nin beklendiği üzere dün faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini anımsatan Memiş, toplantı sonrası Draghi'nin açıklamalarının avro/dolar paritesinde ve emtia fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu vurguladı.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşük performansın devam ettiğini ifade ederek, altının ons fiyatının 1.240 dolar seviyesinin destek, 1.250 doların ise direnç olarak önce çıktığını söyledi.